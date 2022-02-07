بن شرادة: أغلبية أعضاء مجلس الدولة موافقون على تغيير حكومة الدبيبة بسبب الفساد

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة، إن أغلبية أعضاء المجلس يوافقون على تغيير حكومة الدبيبة.

وأوضح في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن جلسة المجلس التي عقدت اليوم الأحد 6 يناير ناقشت خارطة الطريق وضرورة تضمينها في الإعلان لدستوري.

وأشار إلى أنه نتيجة الفساد الذي اتهم به بعض أعضاء الحكومة، فإن أغلبية مجلس الدولة يرون ضرورة تغيير الحكومة.

وكشف عن تواصل بين مجلسي النواب والدولة جرى على مدار الفترة الماضية، وأنه من المفترض أن تُضمن خارطة الطريق في الإعلان الدستوري الثاني عشر طبقا لما اتفق عنه، ويتم العمل على الاستفتاء على مشروع الدستور عقب اختيار الحكومة الجديدة.