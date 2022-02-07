المرضى الليبيون في الأردن لـ “الدبيبة” :تساوى الموت بالحياة وخصصت لعلاجنا مبالغ وهمية

ليبيا – أعرب عدد من المرضى الليبيين في الأردن عن إمتعاضهم من النهج الذي تتعامل يه حكومة الوحدة مع ملف المرضى الإنساني.

مرافق لطفل مريض يتلقى العلاج في الأردن وخلال وقفة احتجاجية أمام السفارة الليبية في عمّان،وضع اللوم على حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة ،قائلاً:”وضعتونا خارج الحدود الليبية كالمهاجرين الشرعيين وكذبوتنا علينا وتركتونا في الأردن”.

وأضاف :”الدبيبة أين صرفت الـ86 مليار دينار على المشاريع ، نتحداك أن تظهر مشاريع تنميتك عبر وسائل الإعلام ،بل هي سرقات ، فأخرج يا دبيبة وعقيلة صالح من التاريخ ،الحياة تساوت مع الموت،وليس لدي رغبة في جنسيتكم ،الشعب الليبي لم يعد يتحمل رغم غنى بلادهم”.

وناشد المرضى الحكومة الليبية ومجلس النواب بإيجاد حل لسداد الديون المترتبة على الدولة الليبية.

وأكد أحد المحتجين أن حكومة الدبيبة خصصت مبالغ وهمية لعلاج المرضى بالخارج كصندوق الزواج الذي تم التلاعب فيه.

كما ناشد المرضى ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبدالله الثاني للتدخل لحل مشكلتهم.

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