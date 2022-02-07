“أبوجناح” يدعو لتسهيل إجراءات مرضى الأورام في الخارج

شدد نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان بوجناح، على ضرورة تسهيل الإجراءات لمرضى الأورام في الخارج، والاستفادة من البرنامج الصحي في الخارج.

ودعا بوجناح في اجتماع مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووزير المالية خالد المبروك، اليوم الاثنين إلى تخصيص لجنة من المراكز لبحث مشاكل العلاج في الخارج، وتوفير الأدوية للمرضى ومتابعة المستجدات بخصوصها.

وأكد أبوجناح على ضرورة تدريب المتخصصين للقيام بحملات التوعية في الفترة القادمة، وإقامة البرامج التدريبية لعناصر المهن الطبية والطبية المساعدة، لتحسين وتطوير الكوادر الطبية العاملة في كافة المرافق الصحية.

يُشار إلى أن الاجتماع شهد عرض مقترح لتطوير معامل علم الأمراض ومراكز الأشعة العلاجية، في كافة مناطق ليبيا من طرف البرنامج الوطني لمكافحة السرطان، وذلك لتقديم الخدمات الصحية للمرضى.

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