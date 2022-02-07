بوريطة يشدد على موقف بلاده الداعي إلى حل واقعي وعملي للأزمة الليبية

قال وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، إن بلاده ضد خلق فراغ في ليبيا من خلال تشويه سمعة المؤسسات، مؤكدا موقف بلاده الداعي إلى حل واقعي وعملي للأزمة الليبية.

وأوضح بوريطة في تصريحات تلفزيونية أن هناك تصورا أوروبيا لجعل الانتخابات المفتاح لحل كل شيء، والهدف هو حسم مسألة الشرعية دون خسارة الاستقرار في ليبيا، مضيفا أنه يمكن تنظيم المؤتمرات الدولية في أوروبا أو أماكن أخرى والخروج بتوصيات ووصفات تتلاءم مع السياق الليبي، مشيرا إلى أن المؤسسات الموجودة حاليا تسمح على الأقل اليوم للدولة الليبية بمواصلة عملها والعمل على التحضير للانتخابات.

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