الشهيبي: خارطة الطريق الحالية لن يلتزم بها البرلمان وسيمدد مرة أخرى

قلل رئيس الهيئة العليا لتحالف القوى الوطنية توفيق الشهيبي، من فرصة إجراء انتخابات في ليبيا خلال فترة قريبة في ظل حالة اليأس والإحباط التي تسيطر على الشارع الليبي.

وقال الشهيبي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” هل تتوقعون أن مجلس النواب يدير انتخابات قريبة مع إدراكهم وثقتهم أن “الشارع” ميت سريريا، ولن يطالبهم أحد بوقف العبث من قبلهم”.

وأضاف الشهيبي:” طبعا كلنا متأكدين أنه حتى خارطة طريقهم الحالية لن يلتزموا بها وسيمددوا مرة أخرى”.

وتابع:” غدا سيتم التصويت على رئيس الحكومة الجديد وسيمنح أسبوعين كحد أقصى لعرض تشكيلته الوزارية من أجل التصويت على منحها الثقة”.