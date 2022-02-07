منظمات مدنيّة وثقافيّة تصدر بيانًا بشأن العملية السياسية في ليبيا

أصدرت أربع منظمات مدنيّة وثقافيّة في ليبيا بيانًا، اليوم الاثنين، بشأن العمليّة السياسيّة القائمة في البلاد، أكّدت فيه دعوتها إلى إجراء انتخابات قبل شهر يونيو 2022.

وقال بيان المنظمات الأربع، وهي حركة شباب من مصراتة و منظمة مستقبل ليبيا و حراك من حقي أنتخب و منظمة سياق الثقافية، إن “مجلس النواب الليبي يتحمل المسؤولية عن تقسيم البلاد من جديد باعتماد خارطة طريق لا تلبي طموحات الليبيين”.

مضيفةً أنّ “حكومة الوحدة الوطنية تمثل السلطة التنفيذية المتوافق عليها، وندعو لاستمرار ها حتى إجراء الإنتخابات وإنهاء المرحلة التمهيدية” وفق نص البيان.

وأكّدت المنظمات الأربعة رفضها “أي حكومة موازية قد تؤدي لعودة الإقتتال غرب ليبيا، تحقيقا لرغبات ونزوات بعض المهوسين بالسلطة” وفق تعبيرها.

داعية لإجراء الإنتخابات قبل شهر يونيو 2022 ومطالبة “المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات بتحمل مسؤولياتها وتقديم مقترحها بذلك” بحسب تعبير البيان.