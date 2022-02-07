مخاطبا وليامز.. دي مايو: إيطاليا تواصل العمل بأقصى قدر من الجهد لاستقرار ليبيا

العنوان-روما

التقى وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، بالعاصمة روما المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا، ستيفاني ويليامز، وذلك للاطلاع على آخر المستجدات بشأن الوضع في ليبيا.

وفي بيان عبر صفحته بـ فسبوك شدد دي مايو عقب اللقاء على أن إيطاليا تواصل العمل بأقصى قدر من الجهد.

وأشار دي مايو أن الأولويات هي الأمن في البحر الأبيض المتوسط، والاستقرار الليبي واحترام حقوق الإنسان.

من جانبها قالت المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز في بيان عبر صفحتها بـ تويتر أن اللقاء كان مثمرا مع وزير خارجية إيطاليا.

وأشارت وليامز أن اللقاء بحث أخر التطورات في ليبيا وأهمية التوافق الوطني والدولي في دعم عملية سياسية شاملة.

وعبرتُ وليامز عن امتنانها لدعم إيطاليا الثابت لجهود الوساطة ومختلف الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة في ليبيا.