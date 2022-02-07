العرفي: مواضيع أمنية وخدمية على طاولة “النواب” في جلسة الغد

قال عضو مجلس النواب “عبد المنعم العرفي” في تصريح خاص لـ218، إن جلسة مجلس النواب غداً ستنعقد للتصويت على قوانين توحيد المرتبات، الأمن الداخلي، المحافظ الاستثمارية، وقانون النقابات.

وسبق أن انتهت جلسة اليوم الاثنين بإعلان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، عن مواد مشروع خارطة الطريق، والذى وافق عليه النواب.

ومن المتوقع أن يتم اختيار رئيس حكومة جديد يوم الخميس القادم، وسط ترقب لما ستؤول إليه الأمور خصوصاً بعد إعلان رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة في أكثر من مناسبة، عدم نيته بتسليم السلطة إلا لجسم منتخب.

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