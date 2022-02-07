 دعوة القطراني لرئاستي النواب والحكومة لوضع خارطة طريق تذهب مع الريح – أخبار ليبيا 24 – استطلاعات

أخبار ليبيا 24 –استطلاع

أواخر يناير الماضي دعا نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، حسين القطراني، رئاسة مجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية ولجنة خارطة الطريق التي شكَّلها مجلس النواب إلى الجلوس معًا لوضع خارطة طريق واضحة المعالم محددة الزمن.

وأشار القطراني إلى أن الخارطة يجب أن يجري من خلالها معالجة كافة العراقيل. وحلحلة كافة الإشكاليات وطي صفحة الخلاف. وتوحيد الجهود لوضع الحلول المناسبة والتركيز على توفير الغذاء والدواء والكهرباء. ومجابهة خطر الوضع الوبائي الذي يهدد الجميع. بالإضافة إلى تهيئة المناخ ليكون مناسبًا لإجراء انتخابات حرة نزيهة والقبول بنتائجها.

أخبار ليبيا 24 توجهت بسؤال لمتتبعيها لمعرفة آراء المواطنين والشارع الليبي حول دعوة القطراني وهل سيكون فيها الحل للأزمة الليبية.

القطراني والدبيبة وجهان لعملة واحدة

في هذا الشأن، أجاب متتبعي وكالة أخبار ليبيا24، على سؤال طرحته الوكالة على منصتي “فيسبوك” و “تويتر” يقول: “هل تنجح دعوة حسين القطراني لرئاستي النواب والحكومة لوضع خارطة طريق واضحة المعالم في خروج البلاد من النفق المظلم الذي أعقب تأجيل موعد الانتخابات؟”.

رأى المشارك، Abdalbaset Albarase، أن القطراني ورئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة وجهان لعملة واحدة ولن يكون فيهما الحل للأزمة الليبية.

هل ستصنعون من ليبيا سويسرا جديدة؟

أما المشارك، Nouri Alkhemri فقال: “خرائط الطريق كثرت لدرجة أختلط علينا الأمر وأصبحنا لا نفهم شيئا”، وتابع ذات المشارك متسائلا بتهكم: “هل ستصنعون من ليبيا سويسرا جديدة؟”.

من جانبه رأى المشارك، Hisham Bandardf: أنه “لن تنجح لا الحكومة ولا مجلس نواب في وضع خارطة طريق في ليبيا لكي تخرجها من النفق المظلم، خاصة أن تأجيل الانتخابات لم يقابل بتظاهرات من الليبيين بل مر تأجيلها مرور الكرام”.

المشهد معقد

وفي تغريدة منفصلة أتبعها بالأولى قال ذات المشارك: “أنا كمواطن ليبي أرى ان المشهد معقد ويصعب الخروج منه خاصة في ظل التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للبلاد”.

من جانبه قال المشارك، moataz al shareef: “اتفقوا على ألا يتفقوا لإطالة أمد الأزمة داخليا وخارجيا لغاية في نفس يعقوب”. وفق تعبيره.

الحكومة والنواب سيوافقون

وقال المشارك، Hassen Giabu : “الحكومة ستوافق والعدد الأكبر من أعضاء النواب ولكن رئيس مجلس النواب لديه رأي معاكس”. على حد قوله.

أما المشاركة، Nasser Ghneim قالت: “الجميع خونة وعملاء وأصحاب مصالح وهمهم الحكم والكراسي”، وفقا لرأيها.

بينما رأى المشارك، التومي التومي، أن الأمر تشابه على الليبيين وأصبحوا لا يعرفون من يختارون”، لافتة أن كل من اختارهم الليبيين خذلوهم مع احترام القلة القليلة التي لديها وطنية.

غالبية المشاركين يرون أن دعوة القطراني ستذهب مع الرياح ولن تحل الأزمة الليبية.