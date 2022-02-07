خلال لقاء دي مايو.. وليامز: بحثنا أهمية التوافق في دعم عملية سياسية شاملة

أثنت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، على لقائها مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الاثنين، مشيدة بدعم إيطاليا لجهود الأمم المتحدة في ليبيا.

وقالت وليامز على حسابها الرسمي في تويتر، ‏”لقاء مثمر مع وزير خارجية إيطاليا، لويجي دي مايو، في روما اليوم، حيث بحثنا أخر التطورات في ليبيا وأهمية التوافق الوطني والدولي في دعم عملية سياسية شاملة”.

وأوضحت؛ “عبرتُ عن امتناني لدعم إيطاليا الثابت لجهود الوساطة ومختلف الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة في ليبيا”.

وكان دي مايو، قد صرح خلال اللقاء أن إيطاليا “تواصل العمل بأقصى قدر من الالتزام في هذا الملف”، مشددا على أن “الأمن في البحر الأبيض المتوسط، والاستقرار الليبي، واحترام حقوق الإنسان في ليبيا هي من أولويات إيطاليا.”

ولفت دي مايو إلى أن مسؤولية الآخرين هي الرسالة التي كررها البابا فرنسيس أمس، وكذلك في ليبيا أنه من الملح مواجهة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، فهو هدف يبقى في صميم عمل إيطاليا. وتابع:” لن نتمكن من مواجهة هذه المأساة إلا بالبقاء متحدين وبأقصى قدر من مشاركة الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع شركائنا الدوليين، ونحافظ على الاهتمام عاليا.”