قزيط: هدفنا التوافق مع النواب سواء بالإبقاء على الدبيبة أو تشكيل حكومة جديدة

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، بلقاسم قزيط، إن خارطة طريق الـ14 شهرًا تم مناقشتها بمجلس الدولة، ولن نواجه صعوبة مع النواب في إقرارها.

ولفت قزيط، في تصريحات صحفية، إلى أن هدف مجلس الدولة التوافق مع النواب، سواء بالإبقاء على الحكومة أو تشكيل حكومة جديدة.

وأضاف أن المسار الذي يحظى بأولوية مجلس الدولة هو الاتفاق على خارطة طريق تصل إلى الانتخابات وإعادة تجديد الشرعية بأجسام جديدة.

وزعم أن مجلس الدولة يتبنى فكرة أن يكون التغيير حزمة واحدة في كل المسارات.

وتابع:” إذا أقرت خارطة الطريق سيتم القبول بحكومة جديدة تدير هذه الفترة لو حصلت على توافق ليبي حقيقي”.