نصية: لجنة خارطة الطريق تعمل على التعديل الدستوري لإجراء انتخابات وفق أساس سليم

العنوان-طبرق

قال عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، أن “لجنة خارطة الطريق سعت في الخارطة الجديدة، لعلاج أخطاء البعثة الأممية في الحوارات السابقة، التي تنتهي بكتابة وثيقة مكتوبة لا يتم احترامها من الأطراف سواء في الصخيرات”.

وأكد نصية في تصريحات صحفية أن ليبيا أمام مفترق طرق هام جدا، لافتا أنه “كان يتمنى إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر لكنها تعثرت لأسباب عدة”.

وأشار نصية إلى أنه “كان لابد من معالجة الأوضاع وكان لابد أن تكون ليبية- ليبية من خلال خارطة طريق تعالج الأخطاء السابقة”.

وتابع نصية: “لابد من إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ولم يكن أمام اللجنة لإجرائهما إلا بمعالجة المسار الدستوري، لضمان إجراء الانتخابات، وسنعكف على تعديل الدستور المعد من لجنة الـ60 الذي به مواد خلافية عديدة”.

وشدد نصية على أن أعضاء لجنة خارطة الطريق مصرين على أن تكون الخارطة معتمدة في تعديل بالإعلان الدستوري لضمان تحقيقها، مشيرًا إلى أن “أطول سيناريو في التعديل الدستوري سيكون لدينا عام و4 أشهر ويكون لدينا انتخابات وفق أساس دستوري سليم”.