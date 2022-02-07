البدري :لم يتم تحويل أي مخصصات مالية لحساب السفارة لعلاج مرضى الأورام

ليبيا – التقى سفير دولة ليبيا لدى المملكة الأردنية الهاشمية السفير عبد الباسط عبد القادر البدري أمس الأحد عدد من المواطنيين الليبيين مرضى الأورام والقلب والكلى وتأخر الإنجاب (العقم) ،وذلك بمقر السفارة الليبية بالعاصمة الاردنية عمان

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي للسفارة الليبية آلية الاجراءات المتبعة بكل شفافية وما تبذله السفارة لمعالجة ملف المرضى بمراسلات للحكومة والوزراء المعنين لحل هذا المشكلة، وما زال التواصل مستمرًا لايجاد تسوية عاجلة وسريعة.

وأعلنت السفارة أنه لم يتم تحويل أي مخصصات مالية لحساب السفارة لغرض العلاج أو خاصة بالديون المتراكمة للمستشفيات،مشسرةً إلى أنها خاطبت جهات الاختصاص بدولة ليبيا بعدة مراسلات لاستباق حل هذه المختنقات قبل حدوثها.

وطمأنت السفارة المواطنين الليبيين المتواجدين بالمملكة الأردنية الهاشمية لغرض العلاج بأنه ما زالت الاتصالات مع الحكومة مستمرة للوصول لتسوية جادة وإيجاد حل سريع وإيجابي لهذا الملف.

بدوره ، قال السفير البدري إنه تواصل مع الحكومة حيث قدمت الأخيرة وعود بحل ملف المرضى الليبيين خاصة مرضى الأورام قريبًا،مضيفًا :”طالبنا حل عاجل لهذا الملف ،وأعطيناهم مهلة لليوم الإثنين ،الحكومة تجهز إجرءاتها المالية والإدارية بجحة أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مسافر إلى الخارج”.