“مكافحة الأمراض” يتسلم مجمدات حافظة للقاحات

أفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن استلامه عشر مجمدات حافظة للقاحات، ذات قدرة تجميدية عالية تصل درجة حرارتها إلى 70 تحت الصفر.

وأوضح المركز في بيان، أن استلام المجمدات الحافظة للقاحات يوم الأحد، يأتي في إطار مشروع تحديث الحلقة الباردة الخاصة بالطعوم، بالتعاون مع منظمة اليونسيف الدولية وبالشراكة مع جمهورية اليابان.

وأبان المركز أن هذه المجمدات تتميز بقدرتها الاستيعابية، والتي تحمل أكثر من مليون جرعة من طعم فايزر، مشيرا لاستلام المركز الوطني عدد عشرين مولدا كهربائيا، وذلك للحفاظ على فاعلية الطعوم في حال انقطاع التيار الكهربائي.

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