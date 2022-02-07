غالبية أعضاء مجلس الدولة لا يعارضون على تغيير حكومة الدبيبة بسبب فسادها – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبار ليبيا 24

قال عضو مجلس الدولة الأعلى، سعد بن شرادة، اليوم الاثنين، إن غالبية أعضاء المجلس يوافقون على تغيير حكومة الدبيبة.

وأوضح في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن جلسة المجلس التي عقدت الأحد ناقشت خارطة الطريق وضرورة تضمينها في الإعلان لدستوري.

وأشار إلى أنه نتيجة الفساد الذي اتهم به بعض أعضاء الحكومة، فإن أغلبية مجلس الدولة يرون ضرورة تغيير الحكومة.

وكشف بن شرادة عن تواصل بين مجلسي النواب والدولة جرى على مدار الفترة الماضية. وأنه من المفترض أن تُضمن خارطة الطريق في الإعلان الدستوري الثاني عشر طبقا لما اتفق عنه. ويتم العمل على الاستفتاء على مشروع الدستور عقب اختيار الحكومة الجديدة.