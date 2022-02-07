التكبالي: الحظوظ التي يملكها باشاغا لتولي رئاسة الحكومة هي الأكثر من كل المترشحين الآخرين

قال عضو مجلس النواب علي التكبالي:” لو جاء فتحي باشاغا سوف يتمكن الجيش من السيطرة على كثير من المناطق”.

وأضاف التكبالي، في تصريحات صحفية:” ليبيا الآن في مأزق سواء استطاعت أن تعزل الدبيبة أو لم تستطع”.

وتابع:” لو نجحنا في عزل الدبيبة سيكون هناك حكومتان نظرًا لأن الدبيبة يرفض أن يخرج حتى إذا هـُزم”.

ولفت إلى أن الميليشيات التي تتحفز في طرابلس للدفاع عن الدبيبة ومحاولات استعمال الدولة في إغراء الشباب والدفع بالموجودين في أماكن التأثير كالشيوخ في طبرق سوف يعرقل المسألة أكثر”.

ولفت إلى أن الحظوظ التي يملكها باشاغا هي الأكثر من كل المترشحين الآخرين.

واستطرد:” مجيء باشاغا رغم أنني ضده لأنه هو من أحرق طرابلس ودمرها، لكننا لسنا في وقت المحاسبة”.

وشدد على أن الإغراءات المالية واصطفاف أعضاء من هنا وهناك لا يزال يحدث حتى هذه اللحظة.