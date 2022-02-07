مندوبية ليبيا لدى اليونسكو تبحث التعاون مع بعثة الجامعة العربية في بارس

استقبل السفير والمندوب الدائم لليبيا لدى اليونسكو صالح رجب عبدالله صباح اليوم الإثنين، في مقر المندوبية الليبية باليونسكو، السفير ناجي أبي عاصي، رئيس بعثة جامعة الدول العربية في باريس.

وتطرق اللقاء، بحسب بيان للمندوبية الدائمة لليبيا لدى اليونسكو، إلى “أوجه التعاون بين بعثة الجامعة العربية في باريس والمجموعة العربية بمنظمة اليونسكو . وقد أشار رئيس بعثة جامعة الدول العربية في حديثه إلى ضرورة تنسيق الجهود العربية والاستفادة من خبرات المنظمة الدولية للتربية والعلم والثقافة في النهوض بقطاعات الثقافة والتعليم والاتصالات في البلدان العربية”.

وأشار السفير المندوب الدائم لليبيا إلى أهمية دور الجامعة العربية في تشجيع الدول العربية على العمل المشترك في تسجيل وترشيح مواقع عربية على قائمة التراث العالمي من خلال الاتفاقيات المشتركة بين هذه الدول ودور الجامعة العربية في تسهيل هذه الإجراءات، وفق البيان.

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