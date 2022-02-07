“المشري وأوغلو” يتوافقان على إجراء الانتخابات على أساس دستوري

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري”، ووزير الخارجية التركي “تشاووش أوغلو”، حرصهما على ضرورة إجراء الانتخابات بليبيا في أقرب وقت ممكن، وذلك على أسس قانونية ودستورية سليمة.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في إسطنبول اليوم الإثنين، بحثا فيه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها على جميع الأصعدة، بما يخدم مصالح الشعب الليبي والتركي، وفق بيان مكتب رئيس المجلس الأعلى للدولة.

جدير بالذكر أن المشري رفض في مؤتمر صحفي استبق به زيارته لتركيا، جهود مجلس النواب لتشكيل حكومة جديدة، دون التوافق على قاعدة دستورية وموعد إجراء الانتخابات.

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