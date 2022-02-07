بتهمة الاختلاس.. النيابة العامة: حبس مدير فرع مصرف الصحاري درنة ومساعده

أعلن مكتب النائب العام، حبس مدير فرع مصرف الصحاري درنة ومساعدة بتهمة الاختلاس.

وأوضحت النيابة العامة ، في بيان، أن “وكيل النيابة بالمكتب تولى مباشرة التحقيق في واقعة اختلاس مبلغ مالي قدره سبعة وثمانين ألف دينار من الحساب الوسيط الخاص بفرع المصرف”.

وتابع البيان؛ “وتحصيل مبلغ مالي قدره أحد عشر ألف دولار أمريكي باستعمال بطاقات الخصم المباشر – فيزا – الممولة من بعض عملاء فرع المصرف لغرض الحصول على مخصصات أرباب الأسر دون علمهم وموافقتهم”.

وأوضح البيان؛ “وأمام قيام الأدلة الكافية على صحة اسناد واقعة الاختلاس إلى مدير فرع المصرف ومساعده؛ انتهى المحقق إلى جملة من القرارات؛ أخصها الأمر بحبسهما احتياطياً على ذمة القضية ؛ ورفع الدعوى الجنائية في مواجهتهما”.