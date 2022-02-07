«أبوجناح»: تخصيص لجنة لبحث مشاكل العلاج في الخارج وتوفير الأدوية للمرضى

اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، اليوم الإثنين، مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ووزير المالية خالد المبروك، لمناقشة عدة مواضيع تتعلق بوزارة الصحة.

وجاء ذلك بحضور ديرو الإدارات بوزارتي الصحة والمالية، ورئيس الهيئة الوطنية العامة لزراعة الاعضاء والانسجة والخلايا، ومدير البرنامج الوطني لمكافحة السرطان، ومدير مركز أورام طرابلس، ولجان العطاء بوزارة الصحة.

وناقش الحضور، الوضع العام لملف الأورام والعلاج في الداخل والخارج، وملف جائحة كورونا وسبل تعجيل الإجراءات لمعالجة قطاع الصحة ومشاكل العلاج في الخارج والأمور المالية المتعلقة بها.

وقدم البرنامج الوطني لمكافحة السرطان مقترح لتطوير معامل علم الأمراض ومراكز الأشعة العلاجية في كافة مناطق ليبيا، وذلك لتقديم الخدمات الصحية للمرضى.

من جانبه، شدد نائب رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة تسهيل الإجراءات لمرضى الأورام في الخارج، والاستفادة من البرنامج الصحي في الخارج، وتخصيص لجنة من المراكز لبحث مشاكل العلاج في الخارج وتوفير الأدوية للمرضى ومتابعة المستجدات بخصوصها.

كما أوصى أبوجناح، بضرورة تدريب المتخصصين للقيام بحملات التوعية في الفترة القادمة وإقامة البرامج التدريبية لعناصر المهن الطبية والطبية المساعدة لتحسين وتطوير الكوادر الطبية العاملة في كافة المرافق الصحية.