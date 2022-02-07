اللجنة العسكرية المشتركة تعقد اجتماعها غداً في سرت

أفاد مراسل 218 بأن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، ستعقد اجتماعاً يوم غدٍ الثلاثاء، وذلك في مقرها الدائم في سرت.

ويتوقع أن يكون الاجتماع بمثابة خطوة جديدة في مسار توحيد المؤسسة العسكرية، والدفع بمزيد من الزخم نحو استكمال انسحاب المرتزقة، والذي بدأ بانسحاب 300 من المرتزقة الأجانب من شرق ليبيا حسب ما ذكرته الخارجية الفرنسية، بالإضافة إلى أنباء عن استعداد تركيا لسحب نحو 150 من مرتزقتها في ليبيا.

وسبق أن عقدت اللجنة مباحثات في كلٍ من أنقرة وموسكو الشهر الماضي، تزامنت مع مباحثات هاتفية بين الرئيسين الروسي والتركي ناقشا خلالها ما أسمياه “الخروج المتزامن” للمرتزقة الأجانب من البلاد.

ورغم بطء عملها، إلا أن مراقبين يرون أن اللجنة قد أنجزت جزءاً مما تم الاتفاق عليه سياسياً، على عكس باقي الملفات الأخرى والتي لم يطرأ عليها شيء حتى اللحظة.

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