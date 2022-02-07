116 نائبا صوتوا بالاجماع على قرار لجنة خارطة الطريق – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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أكد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن مجلس النواب إستأنف جلسته الرسمية اليوم الاثنين برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وبحضور النائب الأول لرئيس المجلس الأستاذ فوزي النويري والنائب الثاني لرئيس المجلس الدكتور احميد حومة وحضور 116 نائباً.

واوضح عبدالله بليحق أن جلسة اليوم تم خلالها التصويت بالأجماع على قرار لجنة خارطة الطريق. والذي جاء في مادته الأولى اعتماد خارطة الطريق المقدمة من اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب. بحيث يُجرى الاستحقاق الانتخابي في مدة لا تتجاوز 14 شهرًا من تاريخ التعديل الدستوري.

وأشار أن المادة الثانية نصت على تشاور لجنة خارطة الطريق مع مجلس الدولة لتقديم الصيغة النهائية. بشأن التعديل الدستوري متضمنًا تحديدًا دقيقًا للمواد المطلوبة. لتحقيق الاستحقاق الانتخابي في إطار لا يتجاوز الزمن المحدد في المادة السابقة. على أن يتم ذلك في أجل أقصاه أسبوع. وذلك للتصويت عليه بالتزامن مع منح الثقة للحكومة.

في حين أكد المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة، فتحي باشاغا، اليوم الإثنين التزامه التام بالجداول الزمنية التي سترد بخارطة الطريق.

وأعلن باشاغا خلال عرض ملف ترشحه أمام مجلس النواب اليوم عدم ترشحه لأي انتخابات مقبلة.

في حين أضاف المرشح لرئاسة الحكومة أنه سيعمل على تحقيق المشاركة السياسية الواسعة لكافة الليبيين، والتي ستكون على أساس الخبرة والكفاءة واالليبية.

وتعهد بان حكومته ستعمل على توحيد كافة المؤسسات الليبية وعلى رأسها المؤسستين العسكرية والأمنية.

في حين أكد باشاغا أن عامل الاستقرار العسكري والأمني سيعمل على تحقيق بناء الدولة الليبية. لافتا إلى أن حكومته ستكون قادرة على أداء المهام الحكومية في كل المدن الليبية.