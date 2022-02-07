أوغلو: ناقشتُ مع المشري عملية ترسيخ الوحدة في ليبيا

قال وزير الخارجية التركي “تشاووش أوغلو”، إنه ناقش مع رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، اليوم الإثنين، في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية، عملية ترسيح الوحدة والاستقرار في ليبيا.

وأوضح أوغلو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” ناقشنا مع رئيس المجلس الأعلى للدولة بليبيا خالد المشري عملية ترسيخ الوحدة في ليبيا والانتخابات على أرض الواقع الدستوري”.

وتابع:” ناقشنا ضمان الوحدة في ليبيا وإجراء الانتخابات على أساس دستوري مع المشري”.

وكان مجلس الدولة قد أكد في بيان سابق اليوم الإثنين، أن خالد المشري، التقى وزير الخارجية التركي “تشاووش أوغلو”، في مدينة إسطنبول.

واطمئن المشري، على صحة رئيس الجمهورية التركي “رجب أردوغان” وحرمه ووزير الدفاع بعد إصابتهم بفيروس كورونا، حيث اكد وزير الخارجية انهم بصحة جيدة.

وناقش الطرفان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها على جميع الأصعدة، بما يخدم مصالح الشعب الليبي والتركي، بحسب بيان المشري.

وأكد الطرفان، حرصهما على على ضرورة إجراء الانتخابات بليبيا في أقرب وقت ممكن وذلك على أسس قانونية ودستورية سليمة.