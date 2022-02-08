باشاغا: برنامجي يرتكز على التحضير للانتخابات والمصالحة

أكد المرشح لرئاسة الحكومة فتحي باشاغا، أن “برنامجه سيرتكز على جانب التحضير للانتخابات والمصالحة، ورؤيته للسياسات الخارجية، والدفاع والأمن، وإصلاح المالية العامة، وتوفير الخدمات الحكومية، وتحقيق تنمية مجتمعية.

وأضاف باشاغا في إدراج عبر منصاته الإعلامية، أن حكومته ستستوعب الجميع، ولا يمكن أن يستوعبها شخص أو فئة أو مدينة أو إقليم، مثمناً دور مجلس النواب الذي منحه الفرصة، وفق قوله.

جدير بالذكر أن باشاغا قدّم أوراق ترشحه لرئاسة الحكومة، التي يعتزم مجلس النواب التصويت عليها في جلسة الخميس المقبل، في إطار توافق مع المجلس الأعلى للدولة، يتضمن تمرير تعديل دستوري وخارطة طريق تنتهي بانتخابات عامة.

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