«القبي»: عقيلة صالح الآن يتمتع بصلاحيات رئيس ليبيا كاملة

هاجم جلال القبي الناشط الإعلامي بمليشيات بركان الغضب، عقيلة صالح، معتبرًا أن إقدامه على تسمية رئيس للحكومة محاولة للسيطرة على الدولة.

وقال «القبي» في منشور عبر حسابه على فيسبوك، إن “إقدام عقيلة غير صالح على تسمية رئيس لحكومته، هي محاولة لسيطرته على كافة مفاصل الدولة التي لم تخضع له”، بحسب تعبيره.

وأضاف أنه “يحتكر قرارات مجلس النواب (الجهة التشريعية الفاقدة للشرعية) في شخصه وحده”، وفقًا لقوله.

وتابع؛ أن عقيلة صالح “عين النائب العام بالتوافق مع مجلس الدولة في حالة استثنائية لم نراها في باقي شاغلي المناصب السيادية”، مردفًا “أصدر قرارا بالمخالفة بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعين ابن خالة الناضوري رئيسا والصديق الصور نائبا له”، وفقًا لكلامه.

وعقب «القبي»”أزاحوا رئيس هيئة مكافحة الفساد وعين آخر من طرفه بديلا عنه، لصلاحية الهيئة الواسعة في القبض على أي مسؤول مهما كانت صفته”، لافتًا إلى أن “رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات يدين بكامل الولاء والسمع والطاعة له”، على حد قوله.

وأوضح إلى أنه “تبقى الدبيبة وحده خارجا عن سلطة عقيلة، ومحافظ المصرف المركزي الذي يسعى مجلس الدولة لتسليمه لعقيلة على طبق من ذهب”، مضيفًا “يعني عقيلة الآن يتمتع بصلاحيات رئيس ليبيا كاملة، بعد تفتيته لمؤسسات الدولة واحتكارها عند المقربين منه، بعد هالكلام منو مازال يحلم بالإنتخابات!؟”، بحسب تعبيره.