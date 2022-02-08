“الأعلى للإدارة المحلية” يشدد على دعم سياسات اللامركزية

شدد المجلس الأعلى للإدارة المحلية أهمية تفعيل مشاركة جميع البلديات في تطوير الإدارة المحلية، والمساهمة في دعم السياسات اللامركزية الإجرائية والتنفيذية.

جاء ذلك خلال اللجنة التحضيرية للاجتماع الأول للمجلس الأعلى للإدارة المحلية، اليوم الإثنين، جرى فيه مناقشة التحضيرات والتجهيزات الخاصة بالاجتماع ومقترح جدول الأعمال وأجندة المواعيد وتشكيل اللجان الفرعية.

في السياق نفسه عقدت اللجنة الفنية لبرنامج بلديتي المُموّل من الاتحاد الأوروبي والمُنفذ من قبل الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسف، اليوم، اجتماعاً لمناقشة ما تم إنجازه بالفترة السابقة وآلية تنفيذ المرحلة القادمة للمرحلة الثانية من البرنامح.

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