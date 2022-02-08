سفير اليونان: اتفقت مع عقيله صالح على عدم شرعية اتفاقية التعاون البحرية مع تركيا

التقى سفير اليونان لدى ليبيا “إيوانيس ستاماتيكوس”، المستشار عقيله صالح رئيس مجلس النواب بمدينة طبرق، وفقا لبيان صادر عن سفارة اليونان لدى ليبيا، مساء اليوم الإثنين.

وأفادت السفارة، عبر حسابها على “تويتر” بأن سفير اليونان عقد لقاءً مثمرًا ووديا في طبرق مع رئيس مجلس النواب عقيله صالح”.

وتابع البيان:” أن الجانبين ناقشا آخر التطورات السياسية في ليبيا، وكان هناك رأي مشترك حول عدم شرعية مذكرة التفاهم التركية الليبية لعام 2019 بشأن المناطق البحرية.

واستطرد البيان:” تبادلا الجانبان الآراء من أجل تعزيز العلاقة الثنائية بشكل أكبر بين اليونان وليبيا”.