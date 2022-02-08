ويليامز تناقش مع “دي مايو” تطورات الوضع الليبي

التقت المستشارة الأممية حول ليبيا، ستيفاني ويليامز، مع وزير خارجية إيطاليا، لويجي دي مايو، في روما اليوم.

وبحث الطرفان في اللقاء الذي وصفته ويليامز “بالمثمر”، آخر التطورات في ليبيا وأهمية التوافق الوطني والدولي في دعم عملية سياسية شاملة، حسب ما جاء في تغريدة لويليامز على حسابها الرسمي.

وعبّرت ويليامز عن امتنانها لدعم إيطاليا الثابت لجهود الوساطة، ومختلف الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة في ليبيا.

جدير بالذكر أن مجلس الأمن قرر مؤخراً تمديد مهمة البعثة الأممية في ليبيا لمدة ثلاثة أشهر، دون الاتفاق على تسمية بديل للمبعوث السابق يان كوبيش، بسبب خلاف بين روسيا والولايات المتحدة حول شخصية المبعوث الجديد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية