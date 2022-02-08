«بليحق»: مجلس النواب يُصوّت بالإجماع على مشروع خارطة الطريق

صوّت مجلس النواب خلال جلسته الرسمية التي عقدت، الإثنين، برئاسة عقيلة صالح، بحضور النائبين الأول والثاني و116 نائبًا، بالإجماع على مشروع قرار لجنة خارطة الطريق المشكلة من طرف البرلمان.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس عبدالله بليحق، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، أن “المادة الأولى من مشروع القرار نصت على اعتماد خارطة الطريق المقدمة من اللجنة المشكلة من قبل البرلمان، بحيث يُجرى الاستحقاق الانتخابي في مدة لا تتجاوز 14 شهرًا من تاريخ التعديل الدستوري”.

وتابع؛ أن “المادة الثانية من مشروع القرار أوصت لجنة خارطة الطريق؛ بالتشاور مع لجنة مجلس الدولة لتقديم الصيغة النهائية بشأن التعديل الدستوري، متضمنًا تحديدًا دقيقًا للمواد المطلوبة لتحقيق الاستحقاق الانتخابي في إطار لا يتجاوز الزمن المحدد في المادة الأولى من مشروع القرار، على أن يتم ذلك في مدة أقصاها أسبوع بالتزامن مع منح الثقة للحكومة”.

وأردف؛ «بليحق» “وأكدت المادة الثالثة أنه بعد الاستماع لمشروع المترشحين لرئاسة الحكومة، ستحيل رئاسة البرلمان أسماء المترشحين إلى مجلس الدولة، لتقديم التزكيات المطلوبة بشأنهم على أن يكون التصويت لاختيار أحد المترشحين في جلسة الخميس القادم الموافق العاشر من شهر فبراير”.

وواصل “بينما دعت المادة الرابعة من مشروع القرار لجنة خارطة الطريق؛ إلى تقديم تقريرها النهائي بشأن باقي المسارات وذلك في غضون شهر من تاريخه”.

وختم «بليحق» موضحًا أنه “تم خلال جلسة اليوم الاستماع إلى برامج المترشحين وعددهم “اثنان” من المترشحين الذين استوفوا الأوراق والمستندات والضوابط المطلوبة في الترشح وعلقت الجلسة إلى الثلاثاء”.