النيابة العامة تأمر بحبس مدير فرع مصرف الصحارى درنة ومساعده

أمرت النيابة العامة بحبس مدير فرع مصرف الصحارى درنة ومساعده، احتياطياً على ذمة تحقيقات متعلقة باختلاس مبلغ مالي من حسابات الزبائن.

وأوضح مكتب النائب العام في بيان، أن وكيل النيابة العامة بمكتب النائب العام أمر بمباشرة التحقيق في واقعة اختلاس مبلغ مالي قدره سبعة وثـمانون ألف دينار من الحساب الوسيط الخاص بفرع المصرف، وتحصيل مبلغ مالي قدره أحد عشر ألف دولار أمريكي باستعمال بطاقات الخصم المباشر – فيزا – الممولة من بعض عملاء فرع المصرف، لغرض الحصول على مخصصات أرباب الأسر دون علمهم وموافقتهم.

وأضاف المكتب أنه وأمام قيام الأدلة الكافية على صحة إسناد واقعة الاختلاس إلى مدير فرع المصرف ومساعده، انتهى المحقق إلى جملة من القرارات، أبرزها الأمر بحبسهما احتياطياً على ذمة القضية، ورفع الدعوى الجنائية في مواجهتهما.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية