«المقري»: السيناريو القادم يقود «الدبيبة» إلى مالا يحمد عقباه

وصف عبد الله ميلاد المقري، الكاتب والمحلل السياسي الليبي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بـ «السياسي الأحمق».

وكتب «المقري» في منشور على فيسبوك: “الغباء السياسي يقصم ظهر الأحمق السياسي، أو بالأحرى الراكب على خشبة السياسة، دون ما ينظر إلى المطبات التي تصادفه في طريقه التي لم يحسن مسالكها، ذلك ما ارتكبه عبد الحميد دببية، وجل أعضاء حكومته الملتزمين الصمت”.

وتابع؛ ستكون “خميسيته القادمة غير محسوبة في أجندته السابقة، برغم كان يمكن أن يكون غير ذلك، وقد يكون السيناريو القادم يقوده إلى مالا يحمد عقباه”.

وأردف؛ “ليس في مستقبله السياسي فقط، بل في ما يلحقه من مسؤولية لحقت من قبله عدد من أعضاء حكومته، حول الفساد، والمحاباة في التعيينات، والتكليفات في الوظائف العليا، والسفراء، والان كل السكاكين، دخلت المبرأة، من أجل جر الرقاب، بالأحسن أو بالقوة”.