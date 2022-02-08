أحمد حمزة: ما يحدث لمرضانا بدولة الأردن كارثة بكل معنى الكلمة

أكد أحمد حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أن “ما يحدث لمرضانا بدولة الأردن كارثة بكل معنى الكلمة”.

وقال «حمزة»، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “مرضى بالأورام بالمملكة الأردنية يعانون وهم الآن في حالة يُرثى لها بعد أن قامت المستشفى الخاصة بعلاج الأورام بإيقاف علاجهم وطرد كل المرضى البالغ عددهم 163 مريضًا من المستشفى وذلك بسبب الديون المتراكمة للمستشفى من سنة 2013 والبالغ قيمتها 26 مليون دولار”.

وأوضح؛ “للأسف لا حياة لمن تنادي من الملحقية الصحية بالسفارة ولا من الدولة ولا يوجد أي مسؤول أوفى بوعدة بالرغم من الوعود التي وعدتها الحكومة قبل شهر بأن المبلغ سيتم سداده خلال الأيام”.

وتابع؛ «حمزة»، “المرضى الآن خارج المستشفى وموجودين في الشوارع مع العلم بأن يوجد العشرات من المرضى يحتاجون لعمليات مستعجلة، وللأسف الآن هم مطرودين خارج المستشفى”.

وأردف؛ “ربي يكون في عونهم، فهم أجسامهم محروقة من المواد الكيماوية، ومع هذا لا يوجد أي تقدير من الدولة الليبية تجاههم”، لافتًا “لنترك كل خلافاتنا جانباً، وياريت من الجميع شن حملة كبيرة جداً لنتضامن مع مرضانا حتى يتم إيجاد حل لهم، فهذه قضية إنسانية بحتة”.