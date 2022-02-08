تقرير تحليلي: شركات النفط قد تلعب دورًا أكثر حزمًا بالعملية الانتخابية في ليبيا

ليبيا – أرجع تقرير تحليلي نشره موقع “عرب نيوز” الإخباري الدولي فشل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية لتهديد الجماعات المسلحة بوقف العملية الانتخابية.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد عدم وجود أية إمكانية لتوقع مستقبل العملية السياسية في ظل مضي مجلس النواب في اختيار حكومة جديدة في وإصرار رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة على كونه شرعيا وتأكيد المجلس نهاية ولايته بحلول الـ24 من ديسمبر الماضي.

وحذر التقرير من حدوث زلزال وشيك بالسياسة الداخلية فيما حرضت واشنطن على إبعاد يان كوبيتش عن منصب المبعوث الأممي تمهيدًا لتسليم مقاليد الأمور في بعثة الأمم المتحدة إلى المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز فالولايات المتحدة لا تريد فقدان السيطرة على تطورات الأحداث.

وأضاف التقرير أنه ورغم الرغبة الحقيقية للأمم المتحدة في إجراء عملية انتخابية يملكها الليبيون فإن الدول التي لديها مصالح مهمة لن تسحب أيديها بسهولة، من هذا البلد متوقعًا أن تلعب شركات النفط دورًا أكثر حزمًا خلال العملية فقد تكون أساليبها أكثر فاعلية من تلك التي يتبعها السياسيون الليبيون والدول الأجنبية.

ترجمة المرصد – خاص

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