عرب نيوز: الحكم بالسجن 20 عامًا بحق متورطين بتعذيب وضرب المهاجرين غير الشرعيين

ليبيا – سلط تقرير نشره موقع أخبار “عرب نيوز” الدولي الضوء على ملاحقة مهربين 2 للبشر من بنغلاديش ممن تورطوا بتعذيب المهاجرين غير الشرعيين.

التقرير اللذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى قيام محكمة في جزيرة صقلية الإيطالية بالحكم على “بازورل سهيل” و”هارون إم دي” من بنغلاديش بالسجن لمدة 20 عاما لاعتقالهما وتعذيبهما مهاجرين غير شرعيين في معسكر لهؤلاء في ليبيا.

ونقل التقرير عن المدعي العام في مدينة باليرمو في الجزيرة “جيري فيرارا” الذي نسق تحقيقات الشرطة الإيطالية في هذه الجرائم قوله إن بعض الضحايا اتهموا المتهمين باحتجازهم وضربهم لشهور فيما وصل الرجلان إلى إيطاليا في الـ28 من مايو من العام 2020 في واحد من القوارب.

وتابع التقرير إن عددا من المهاجرين غير الشرعيين في مخيم تعرفوا عليهما ليتم اعتقالهما في الـ6 من يوليو من ذلك العام في وقت قدم فيه بعض الضحايا للنيابة العامة مقاطع فيديو تم تصويرها على هواتفهم كدليل على التعذيب الذي تعرضوا له فيما وجد المحققون صورا أخرى تدعم ذلك.

وأضاف التقرير أن هذه الصورة تم نشرها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” للمتهمين وهما يحملان بنادق الكلاشينكوف ممن تم استخدامها في الضرب بشكل متكرر وفقًا للضحايا فيما قال رئيس أساقفة باليرمو “كورادو لوريفيتش إن الوضع غير إنساني ولا يطاق.

ترجمة المرصد – خاص

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