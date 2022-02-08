«دغيم»: نثمن موقف رئيس مجلس النواب وتقديمه المصلحة العامة على رأيه الشخصي

أكد عضو مجلس النواب، زياد دغيم، أنه يرحب بقرار مجلس النواب الذي وصفه بـ “الحكيم”، والخاص باعتماد “محضر اتفاق مجلسي النواب والدولة” لخارطة الطريق الجديدة التي تنتهي بدستور توافقي ومرحلة دائمة.

وقال دغيم في تصريح صحفي، إن “هذه الخطوة هي تعزيز للتوافق الوطني وفق مرجعية الاتفاق السياسي المضمن بموجب التعديل الدستوري الحادي عشر، وكما جاء بنص خارطة الطريق لملتقى الحوار السياسي الليبي الحاكمة للمرحلة”.

وأضاف؛ إنه يجب “على مجلس الدولة الاستجابة والتعاون المثمر وطي صفحة الماضي وفق الآجال الزمنية المحددة بقرار البرلمان والاتفاق على صيغة التعديل الدستوري الثاني عشر وتنفيذ بقية المسارات دون تعطيل مؤكدا أن نصاب الثلثين متوفر”.

وختم «دغيم» أنه “يجب أن نثمن موقف رئيس مجلس النواب وتقديمه المصلحة العامة على رأيه الشخصي الذي أعلنه منذ أسابيع، لقد كان المستشار عقيلة بالموعد”، بحسب تعبيره.