غويلة: «الشهيد» ابني أويس كان يرفع سبّابته دائماً في الصور

زعم عبد الباسط غويلة، مسؤول دار الإفتاء في طرابلس ومفتي الجماعات المتطرفة، أن أبنه أويس الذي شارك في القتال ضد الجيش أثناء التحاقه بمجلس شورى بنغازي المدرج على قوائم الإرهاب، وتم قتله بالمحور الغربي ببنغازي عام 2016، كان دائما يرفع سبابته في الصور، بحسب تعبيره.

وقال غويلة في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “لفبراير نكهة عجيبة منذ دخول الشهر ونحن نستذكر «شهدائنا»، ومنهم ولدي أويس حبيبي تقبله في «الشهداء» هو وإخوانه جميعا”، على حد قوله.

وأضاف “العجيب والملفت للنظر أن أويسا رحمه الله تعالى كان يرفع سبابته دائما في الصور ولم ألاحظ ذلك إلا بعد «استشهاده»”، وفقا لحديثه.