النائب العام: حبس مدير مصرف الصحاري درنة ومساعده لاختلاس 87 ألف دينار

العنوان – درنة

أعلن مكتب النائب العام أن النيابة العامة أمرت بحبس مدير فرع مصرف الصحاري درنة ومساعده في واقعة اختلاس 87 ألف دينار.

وأضاف مكتب النائب العام أن وكيل النيابة العامة بالمكتب تولى مباشرة التحقيق في واقعة اختلاس مبلغ مالي قدره 87 ألف دينار من الحساب الوسيط الخاص بفرع المصرف.

وأوضح المكتب أن التحقيق شمل قيامهم بتحصيل مبلغ مالي قدره 11 ألف دولار أمريكي باستعمال بطاقات الخصم المباشر – فيزا – الممولة من بعض عملاء فرع المصرف لغرض الحصول على مخصصات أرباب الأسر دون علمهم وموافقتهم.

وأكد مكتب النائب العام أنه أمام قيام الأدلة الكافية على صحة إسناد واقعة الاختلاس إلى مدير فرع المصرف ومساعده؛ انتهى المحقق إلى جملة من القرارات ؛ أخصها الأمر بحبسهما احتياطياً على ذمة القضية ؛ ورفع الدعوى الجنائية في مواجهتهما.