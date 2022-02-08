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صيانة مصابيح الشوارع العاملة بالطاقة الشمسية في بنغازي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في إطار العمل نحو مدن مستدامة من خلال الطاقة المتجددة في ليبيا؛ أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا عن إتمام صيانة مصابيح الشوارع المشغلة بواسطة الطاقة الشمسية والتي تم تركيبها حديثًا على طول 11,5 كيلومترًا بمدينة بنغازي.

وقال البرنامج إنه تم تنظيف واستبدال المصابيح التالفة؛ وذلك لضمان استمرارية عملها، مضيفا أن هذه المعدات تساهم في تحسين الأوضاع الأمنية وتعزيز الاقتصاد المحلي بالمدينة.

ويعمل البرنامج مع السلطات المحلية من أجل تعزيز فرص حصول السكان على الخدمات الأساسية وجعل المدينة أكثر استدامة بدعم من مجموعة من الدول.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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