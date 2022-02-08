مظاهرات رافضة لمقررات النواب

أخبار ليبيا 24 – متابعات

رفض أنصار سيف الإسلام، خارطة الطريق المقدمة من قبل مجلس النواب والتي تنص على تمديد ولايته 14 شهرا. داعين للنزول إلى الساحات في مظاهرات لرفض هذه الخارطة.

وقال محمد الرميح، رئيس الحراك الذي يدعم سيف الإسلام، إن مجلس النواب وبمشاركة مجلس الدولة. ينوي تعطيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بواسطة خارطة طريق تضمن لأعضائه البقاء في سدة الحكم على حساب هيبة الدولة الليبية وسيادتها.

صرف المليارات

وأضاف الرميح أن خارطة الطريق الجديدة “ما هي الإ تغيير الوجوه السياسية وصرف المليارات مجددا. دون الوصول لحل للأزمة وهو الانتخابات والانتقال السلمي للسلطة”.

وجدد تهجمه على رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قائلا: “صالح وزمرته الفاشلة سبب فشل قبة البرلمان. المتصدر للمشهد السياسي لسبعة سنوات مغتصبا للسلطة التشريعية”.

نهب الثروات

وطالب كافة مؤيدي حراك “رشحناك” وداعمي سيف القذافي بالخروج إلى ساحات البلاد في مظاهرات رافضة لخارطة الطريق. والتمسك بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية وعقدها في مدة لا تتجاوز يوليو المقبل.

وشدد مؤيدي الحراك على أنه “على بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومجلس الأمن والمجتمع الدولي التحرك لإيقاف المهازل السياسية. التي انتهكت الوطن والمواطن وكانت سببا في نهب ثروات الليبيين”.

جلسة النواب

وكان المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أكد أن مجلس النواب استأنف جلسته الرسمية الإثنين. برئاسة المستشار عقيلة صالح وبحضور النائب الأول لرئيس المجلس الأستاذ فوزي النويري. والنائب الثاني لرئيس المجلس الدكتور احميد حومة وحضور 116 نائباً.

وأوضح عبدالله بليحق أن الجلسة تم خلالها التصويت بالإجماع على قرار لجنة خارطة الطريق. والذي جاء في مادته الأولى اعتماد خارطة الطريق المقدمة من اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب. بحيث يُجرى الاستحقاق الانتخابي في مدة لا تتجاوز 14 شهرًا من تاريخ التعديل الدستوري.

التعديل الدستوري

وأشار أن المادة الثانية نصت على تشاور لجنة خارطة الطريق مع مجلس الدولة لتقديم الصيغة النهائية. بشأن التعديل الدستوري متضمنًا تحديدًا دقيقًا للمواد المطلوبة. لتحقيق الاستحقاق الانتخابي في إطار لا يتجاوز الزمن المحدد في المادة السابقة. على أن يتم ذلك في أجل أقصاه أسبوع. وذلك للتصويت عليه بالتزامن مع منح الثقة للحكومة.

في حين أكد المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة، فتحي باشاغا، التزامه التام بالجداول الزمنية التي سترد بخارطة الطريق.

وأعلن باشاغا خلال عرض ملف ترشحه أمام مجلس النواب اليوم عدم ترشحه لأي انتخابات مقبلة.

في حين أضاف المرشح لرئاسة الحكومة أنه سيعمل على تحقيق المشاركة السياسية الواسعة لكافة الليبيين، والتي ستكون على أساس الخبرة والكفاءة واالليبية.

وتعهد بأن حكومته ستعمل على توحيد كافة المؤسسات الليبية وعلى رأسها المؤسستين العسكرية والأمنية.

في حين أكد باشاغا أن عامل الاستقرار العسكري والأمني سيعمل على تحقيق بناء الدولة الليبية. لافتا إلى أن حكومته ستكون قادرة على أداء المهام الحكومية في كل المدن الليبية.