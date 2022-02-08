الأمين محرّضاً: السجال السياسي فقد معناه وعلى أنصار فبراير النزول للميادين

حرّض وزير الثقافة الأسبق الحبيب الأمين، من وصفهم بـ “أنصار فبراير”، على النزول للميادين لفرض ما سماه ” الإرادة الشعبية الحرة”، لأن السجال القانوني والسياسي فقد معناه. على حد قوله.

وقال الأمين في تغريدة عبر “تويتر”: “فقد الجدال والسجال القانوني والسياسي معناه والاستمرار فيه محض هراء فالسماسرة ماضون في فرض صفقتهم و صِفاقهم”، مردفًا أن “الميادين وحدها ستكون القبة المناسبة لفرض الإرادة الشعبية الحرة”، بحسب كلامه.

وتابع في تغريدة آخرى؛ “يا أنصار فبراير انزلوا الميادين؛ واكنسوا مجالس التمرير والتبرير وعصابات السلطويين قبل يستنسخوا سيسي مخلد أو يطبعوا قيس مقلد، الـ 17 موعدكم”، على حد تعبيره.