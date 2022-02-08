أحمد السويحلي من «مانشستر»: أي مسؤول لا يعترف بحكومة الدبيبة يستقيل فوراً

طالب أحمد السويحلي، محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي، والمقيم بمانشستر في إنجلترا، أي مسؤول لا يعترف بحكومة الدبيبة بالاستقالة فوراً، على حد وصفه.

وقال السويحلي في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “أي مسؤول لا يعترف بحكومة الوحدة الوطنية عليه الاستقالة فورا”.

وكان مجلس النواب قد عقد جلسة أمس لبحث خارطة الطريق وملفات المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، وقد صوت مجلس النواب خلال جلسته برئاسة عقيلة صالح، بحضور النائبين الأول والثاني و116 نائبًا، بالإجماع على مشروع قرار لجنة خارطة الطريق المشكلة من طرف البرلمان.

وأكد البرلمان أنه بعد الاستماع لمشروع المترشحين لرئاسة الحكومة، ستحيل رئاسة البرلمان أسماء المترشحين إلى مجلس الدولة، لتقديم التزكيات المطلوبة بشأنهم على أن يكون التصويت لاختيار أحد المترشحين في جلسة الخميس المقبل الموافق العاشر من شهر فبراير.