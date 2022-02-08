المرصد السوري: دفعة جديدة من المرتزقة تغادر تتجه إلى ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

08 February, 2022

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن دفعة جديدة من المرتزقة غادرت سوريا إلى ليبيا، ضمت نحو 150 عنصر جلهم من لواء “محمد الفاتح” المنضوي ضمن ما يعرف بـ”الجيش الوطني” الموالي لتركيا

وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن عناصر المرتزقة الذين وصلوا الأراضي الليبية دفعوا مبالغ مالية لقياداتهم مقابل السماح لهم بمغادرة الأراضي السورية إلى ليبيا إنطلاقا من منطقة عفرين شمالي غرب حلب.

وفي الرابع من فبراير أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى عودة دفعة تتألف من نحو 250 مرتزق سوري وصلت إلى الأراضي التركية، بعد مكوث العناصر في ليبيا أشهر طويلة وينتمي المرتزقة إلى مختلف التشكيلات العسكرية التابعة لما يسمى “الجيش الوطني” المدعوم من أنقرة.

يأتي ذلك بعد موافقة القوات التركية على استئناف الرحلات الجوية لقضاء الإجازات، بعد توقيف الرحلات منذ 27 يناير الفائت، بالمقابل خرجت دفعة تتألف من 250 عنصر من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا والتي تم توقيف رحلتهم إلى ليبيا في 30 يناير المنصرم.