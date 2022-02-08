خلاف عائلي يقف أمام تحديد نسل طفلة في صبراتة

أخبار ليبيا 24 – خاص – قال مصدر أمني بمديرية أمن صبراتة إن قضية الطفلة التي تركت أمام أحد المنازل من قبل سيارة مجهولة نتيجة خلاف بين الأم وجد الطفلة .

وأوضح المصدر الأمني لوكالة أخبار ليبيا 24، اليوم الثلاثاء، أن الأم تركت الطفلة أمام منزل جدها بعد أن تواصلت مع عمها. وأخبرته بأنها لا تستطيع توفير أبسط الاحتياجات لها.

وأشار المصدر الأمني إلى أن الجد رفض تسلمها وتركها في الشارع، بحجة أنه ليس متأكد بأن الطفلة ابنتهم .

وأضاف المصدر، أن الطفلة والدها قتل في ترهونة في حرب طرابلس، والدتها وضعتها بعد وفاته ولم يسجل الطفلة. لافتًا إلى أن الأم بعد أن تركتها أمام منزل الجد تفاجأت بنشر صورة طفلتها على الانترنت وأنها تحت رعاية مديرية أمن صبراتة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن بعد البحث والتحري تمت معرفة كافة التفاصيل. وتم التواصل مع جميع الأطراف وتم تسليم القضية للنيابة. والتحفظ على الطفلة مؤقتاً مع أحدى السيدات تكفلت برعايتها لحين الانتهاء من التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أوصى مدير الأمن بإجراء الكشف الطبي الوقائي للطفلة، وتحليل DNA الذي طالبت الأم بإجرائه .