خبراء ارصاد: منخفض جوي اوروبي بدءاً من اليوم وهذه تفاصيله!

اشارت تقارير لخبراء الطقس في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا أن الاجواء تنتظر من اليوم ان يعبر منخفض جوي جنوب اوروبا ، مركز المنخفض بعيد جنوب اوروبا لذلك تاثيره ضعيف إلى متوسط على شمال البلاد .

ومن المتوقع بحسب التقرير ان تعبر جبهة باردة شمال البلاد اليوم وبالتالي تتغير الرياح إلى شمالية مع تكاثر السحب على اغلب مناطق الشمال.

ويكون الطقس بحسب التقرير بالشمال الغربي من راس اجدير طرابلس حتى مصراتة وسهل الجفارة والجبل.

طقس غائم جزئيا مع احتمال هطول زخات خفيفة من المطر اليوم ببعض المناطق ( 1-5 ملم ) واحتمال تكون الضباب بالمدن الجبلية .

ويكون طقس مناطق سرت والخليج متوقع تكاثف السحب مع امطار خفيفة حتى الاربعاء ( 1-10 ملم ) ورياح شمالية .

فيما يكون طقس مناطق الشمال الشرقي سهل بنغازي حتى طبرق نتوقع تكاثف السحب مع رياح شمالية نشطة وامطار خفيفة متوقعة ، تكون متوسطة إلى جيدة بمناطق الجبل الاخضر مساء اليوم مع تكون الضباب ( 1-20 ملم ).

فيما يكون الطقس باغلب مناطق الدواخل والوسط والجنوب طقس مستقر ودون تغير يذكر مع تراجع في درجات الحرارة.

ووفقا للتقرير من المتوقع خلال اليوم وغداً أن تتراجع درجات الحرارة لتتراوح مابين 15-18 درجة ونتوقع أن تنخفض بالمدن الجبلية الشرقية والغربية لتتراوح مابين 10-14 درجة وطقس بارد خلال الليل على اغلب المناطق.

ومن المتوقع عودة الاستقرار لاغلب المناطق مابين الاربعاء والخميس. والله اعلم