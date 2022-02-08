مكافحة الأمراض: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في هذه المدن

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

08 February, 2022

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض ارتفاع عدد الحالات المصابة بكورونا في بنغازي ومصراته وجنزور والقره بوللي ويفرن وقصر بن غشير وبني وليد وزليتن والخمس وسرت والزاوية المركز وسبها والكفرة والماية والزنتان مقارنة بالأصابة وصبراته ونالوت والسبيعة وزوارة وشحات ومسلاته والعجيلات وغريان والحوامد الجفرة والحرابة والعوينة وغات وظاهر الجبل وغدامس والزويتينة سلطان ووادي زمزم مقارنة بالإسبوع الماضي.

وبحسب ملخص تقرير الأسبوع الوبائي الخامس للعام 2022 بلغ عدد العينات المفحوصة لهذا الأسبوع 69,702 عينة مقارنة بالأسبوع الوبائي الماضي 68,681 عينة فيما بلغ عدد الحالات المؤكدة 23,296 حالة مؤكدة وبمعدل إيجابية 33% مقارنة بالأسبوع الوبائي الماضي 21,908 حالة مؤكدة بمعدل إيجابية 32%.

وبلغ عدد الوفيات 63 حالة وفاة بمعدل إماته أقل من 1% مقارنة بالأسبوع الوبائي الماضي 81 حالة وفاة وبمعدل إماته أقل من 1%.