ضبط قاتل شقيقه في تيجي

ضبط رجال الأمن في مدينة تيجي شخصًا أقدم على قتل شقيقه.

تعود بداية الواقعة إلى تلقي مديرية أمن باطن الجبل بلاغًا من نقطة شرطة مستشفى تيجي العام، تفيد استقبال جثة شاب، عمره 25 عامًا، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الثلاثاء.

واتضح أنه تُوفي بعيار ناري، وعلى الفور توجهت الدوريات الأمنية التابعة للمديرية إلى نقطة الشرطة، التي ذكرت أن شقيق المجني عليه، عمره 40 عامًا، هو من أطلق النار عليه.

وأوقفت الدوريات الجاني، بعد جمع المعلومات في الواقعة، ثم اتُخذت معه الإجراءات القانونية الأخرى.