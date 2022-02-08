نقابة المحامين ترفض “العبث التشريعي” وتلمح إلى عصيان مدني

العنوان – طرابلس

أعلنت النقابة العامة للمحامين إدانتها وعدم رضاها على العبث التشريعي الذي يفرض على المشهد السياسي طيلة المدة الماضية.

وشددت النقابة في بيان لها على ضرورة تحديد موعد حتمي ونهائي لإنجاز الاستحقاق الانتخابي.

وأكدت النقابة العامة للمحامين أنه في حال عدم تحديد موعد لإجراء الانتخابات فإن النقابة سندعو الشعب الليبي للدخول في عصيان مدني مستمر حتى إنجاز الاستحقاق.

وطالبت النقابة الجمعية العمومية بالحكمة العليا تنفيد الحكم القضائي الصادر عن الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف طرابلس بتفعيل الدائرة الدستورية.