تحقيق الاستقرار في ليبيا على طاولة “دي مايو” و”وليامز”

سيطرت مستجدات الأوضاع في الساحة السياسية الليبية على المحادثات التي جرت خلال لقاء وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو بالعاصمة روما، مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا، ستيفاني ويليامز.

وفور انتهاء محادثات الطرفين؛ بلور وزير الخارجية الإيطالي موقف بلاده؛ عبر منشور على منصة “فيس بوك” قال فيه: إيطاليا تواصل تصعيد جهودها المكثفة في هذا الملف؛ انطلاقًا من كون الأمن في البحر الأبيض المتوسط، والاستقرار الليبي واحترام حقوق الإنسان، أحد أهم أولوياتها.

وتعليقًا على حديث البابا فرنسيس للتلفزيون الإيطالي، أمس الأحد، عندما شبّه مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا بمعسكرات الاعتقال النازية، ودعوته الاتحاد الأوروبي إلى التعامل مع أزمة الهجرة بصورة توافقية، شدد “دي مايو” على أن روما ترى ضرورة التصدي للانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان على الأراضي الليبية.

وأضاف: هذا الهدف نضعه نصب أعيننا ونركز على تحقيقه، لكننا لن نستطيع التغلب على هذا التحدي إلا إذا التزمنا أقصى درجات التوحد، ونحتاج إلى دعم الاتحاد الأوروبي ومساندة جميع الشركاء الدوليين.

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