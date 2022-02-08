عودة البعثة الأفريقية لطرابلس

أخبار ليبيا 24 – خبر

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، برئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي بشأن ليبيا رئيس جمهورية الكونغو. دنيس ساسو نغيسو، وذلك لبحث آخر المستجدات السياسية في ليبيا.

وأشاد المنفي بالدعم الكبير الذي قدمه الاتحاد الإفريقي لليبيا، من خلال تشكيل اللجنة رفيعة المستوى بشأن ليبيا. والدعم والمساندة الذي لمسته ليبيا من رئيس اللجنة، الرئيس “دنيس ساسو نغيسو”.

وعبر رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوي الخاصة بليبيا، للمنفي، عن دعمه الكامل لملف المصالحة التي يقودها المجلس الرئاسي. مؤكداً على دعم العملية الانتخابية تحت ظروف ملائمة، تلبية لتطلعات 2.5 مليون ناخب، لاختيار نوابهم، ورئيسهم دون إقصاء.

وأعلن رئيس اللجنة عن عودة البعثة الإفريقية لمقرها الرسمي في طرابلس، خلال الأيام القادمة. كما قبل دعوة رئيس المجلس الرئاسي له لزيارة ليبيا، مع موسي فقي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي الحالي.