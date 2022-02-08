حسام القماطي: بداية موفقة لفتحي باشاغا.. أرجو أن تكون الكلمات مطابقة للأفعال

وصف الناشط الحقوقي حسام القماطي، خطاب باشاغا الذي ألقاه، بعد تقديمه أوراق ترشحه لرئاسة الحكومة لمجلس النواب في طبرق؛ بـ “الموفق”.

وقال القماطي في تغريدة على “تويتر”: “بداية موفقة لفتحي باشاغا بخطاب موفق خصيصا في ملف الفساد و ملف مصالحة الوطنية”، مردفًا “أرجو أن تكون الكلمات مطابقة للأفعال”.

وتابع؛ “سوف ندعم هذه الحكومة في الخير وسوف نقف ضدها في غير ذلك”.

وأوضح «القماطي»؛ “يبقى الهدف الحقيقي والأساسي هو الانتخابات رئاسية وبرلمانية مباشرة في أسرع وقت ممكن ودستور دائم”.

وكان فتحي باشاغا المرشح لرئاسة الحكومة قد ألقى كلمة عقب تقديم أوراق ترشحه لرئاسة الحكومة لمجلس النواب في طبرق، أمس الإثنين، قائلًا: “كلي أمل أن يوفقني الله وأنال شرف خدمة بلدنا وشعبنا الكريم”.

وأضاف: “برنامج الحكومة سيرتكز على جانب التحضير للانتخابات والمصالحة ورؤيتي للسياسات الخارجية، والدفاع والأمن، وإصلاح المالية العامة، وتوفير الخدمات الحكومية، وتحقيق تنمية مجتمعية”.

اختتم باشاغا قائلًا: “أشكر أعضاء مجلس النواب الليبي على منحي هذه الفرصة، فليبيا تستوعب الجميع ولا يمكن أن يستوعبها شخص أو فئة أو مدينة أو إقليم”.